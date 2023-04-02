قناة الناس.. 3 تأملات فى دعاء «نبى الرحمة» للمشركين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ أحمد سيف، إن النبى صلى الله عليه وسلم قد دعا للمشركين بالهداية حيث قال: (اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون)، لافتًا إلى أن هناك 3 تأملات فى هذا الدعاء، أولًا: أنه دعا لهم، فلم يطرق فقط الدعاء عليهم كما كان ييريد الصحابة، ثانيًا: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (اللهم اهد قومى) ونسبهم إلى نفسه، رغم أنهم أخرجوه من مكة وعذبوا أصحابهم وقاتلوهم، ثالثًا: بحث النبى لهم عن العذر، حيث قال (فإنهم لا يعلمون).

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