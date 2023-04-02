موعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 أبريل 2023

جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء المصرية، إن النوم أكثر النهار فى رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوَّت على نفسه فضلًا عظيمًا.

وأوضحت، أنه لا شكَّ أنَّ ثواب الصائم على قدر مشقته فى الصوم؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضى الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ».

وقالت "الإفتاء" إن المسلم فى حال صومه كما أنه مطالب بالامتناع عن تناول جميع المفطرات فهو مطالب أيضا بالإمساك عن السلوكيات المذمومة، ويجب على كل مسلم أن يؤدى جميع الفرائض التى فرضها الله عليه، حتى يصل إلى تمام الرضا والرحمة من الله، وتكون صلته بالله أوثق، فمن صام ولم يصل سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه، كما أن عليه وزر ترك الصلاة، ويلقى جزاءه عند الله.

وينطلق مدفع الإفطار، وأذان المغرب اليوم فى تمام الساعة الـ 6:14 مساء بتوقيت القاهرة.