رئيس «تويتر» يتوقع انهيار الشبكات الاجتماعية فى هذه الحالة

جدة - نرمين السيد - وأوضح ماسك، اليوم السبت، "أن التحدى الأكبر هنا يكمن فى أنه من السهل جدا إنشاء عشرة آلاف أو مئة ألف حساب مزيف على تويتر بواسطة جهاز حاسوب واحد وتقنية ذكاء اصطناعى معاصرة".
وأضاف ماسك "أنه لهذا لا يمكن إجراء هذا التحقق إلا باستخدام رَقَم الهاتف وبطاقة الائتمان، وتوقعى هو أن الشبكات الاجتماعية المزعومة التى لن تفعل ذلك ستنهار".
ويسعى رجل الأعمال الأمريكى أيضا لإيجاد طريقة لتوليد إيرادات لشركة يقول إنها فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ الاستحواذ عليها بأكثر من 40 مليار دولار.
وتنتظر غالبية وسائل الإعلام والشركات فى الولايات المتحدة لترى كيف ستسير الأمور قبل أن تقرر ما إذا كنت ستدفع ألف دولار شهريا أم لا، و50 دولارا إضافيا لكل حساب.
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