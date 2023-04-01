قناة الناس.. حكايات «نون» مع الأطفال عن الصلاة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قدم الإعلامى محمد المشد، اليوم السبت حلقة جديدة من برنامج "نون" على قناة الناس، وهو برنامج مخصص للأطفال ويقدم نماذج متميز لهم.



جدة - نرمين السيد - قدم الإعلامى محمد المشد، اليوم السبت حلقة جديدة من برنامج "نون" على قناة الناس، وهو برنامج مخصص للأطفال ويقدم نماذج متميز لهم. وكانت حلقة اليوم عن الصلاة وأهميتها، وعن كيفية الوضوء وأداء الصلاة بشكل صحيح، وشارك فى الحلقة مجموعة من الأطفال الذين شرحوا كيفية الوضوء والصلاة.

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