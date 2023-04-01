قناة الناس.. أحاديث شريفة تُكتب بماء الذهب عن تكريم المرأة فى الإسلام

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور هانى تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فى برنامج "حواء"، الذى تقدمه الإعلامية سالى سالم، على قناة الناس، أن هناك حديث نبوى يتعلق بتكريم المرأة ينبغى أن يتنبأ له الناس، ويكتب بماء الذهب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ساووا بين أولادكم فى العطية).





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