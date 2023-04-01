دراما المتحدة 2023.. أشقاء فضيلة يحاولون منعها من الميراث فى «حضرة العمدة»

جدة - نرمين السيد - وأظهر الفيديو، جلال "أحمد رزق" وهو يتحدث مع أشقاء فضيلة عن ميراثها الشرعى فى شركة والدهم، بعد ما حاولوا منعها من الحصول عليه.
حضرة العمدة
مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمى، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوى، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.
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