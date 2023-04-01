رئاسة الحرمين تنفذ برنامج «تبيان ودلالة» لخدمة قاصدى المسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة بالإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بوكالة شؤون التوعية الميدانية برنامج "تبيان ودلالة", وذلك استمراراً لجهودها فى تقديم أرقى الخدمات لقاصدى المسجد الحرام من الزوار والمعتمرين، وضِمن برامجها وخططها لموسم العمرة.





وأوضح المدير العام أحمد الدهاس، أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات إرشادية ميدانية لقاصدى المسجد الحرام من قِبل منسوبى الإدارة وبمشاركة المطوفين، مؤكداً أن الإدارة قامت بتكثيف جهودها خلال فترة بداية شهر رمضان المبارك؛ واستعدت بمجموعة من البرنامج التى ستنفذ تباعاً خلال الشهر الفضيل.

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