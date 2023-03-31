جدة - نرمين السيد - الشيخ أحمد سيف يقدم برنامج "نبى الرحمة"، ويذاع على قناة الناس يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع فى تمام الساعة 3.30 عصرا، ويعد إضافة جديدة للبرامج الدينية الاجتماعية خلال شهر رمضان.







وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التى تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023. وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان الحالى عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كل مجالات الحياة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس.. أحمد سيف يقدم «نبى الرحمة» الجمعة والسبت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.