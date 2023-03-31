إماراتى يجرى أول قصة شعر فى الفضاء (صور) 

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جدة - نرمين السيد -
وظهر النيادى، وهو يجلس بينما يتم حلاقة شعره بآلة حلاقة من نوع خاص، من قبل زميله رائد الفضاء فرانك روبيو.
وعلق مركز محمد بن راشد للفضاء، على الصور: "رائد الفضاء سلطان النيادى يقص شعره للمرة الأولى على متن محطة الفضاء الدولية".
وأضاف المركز: "تحتوى آلة الحلاقة، التى يستخدمها زميل سلطان رائد الفضاء فرانك روبيو من وكالة ناسا، على جهاز يسحب الشعر كى لا ينتشر على متن المحطة فى ظل بيئة الجاذبية الصغرى".
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