إماراتى يجرى أول قصة شعر فى الفضاء (صور) 

جدة - نرمين السيد - ⁠

وظهر النيادى، وهو يجلس بينما يتم حلاقة شعره بآلة حلاقة من نوع خاص، من قبل زميله رائد الفضاء فرانك روبيو.⁠

وعلق مركز محمد بن راشد للفضاء، على الصور: "رائد الفضاء سلطان النيادى يقص شعره للمرة الأولى على متن محطة الفضاء الدولية".

وأضاف المركز: "تحتوى آلة الحلاقة، التى يستخدمها زميل سلطان رائد الفضاء فرانك روبيو من وكالة ناسا، على جهاز يسحب الشعر كى لا ينتشر على متن المحطة فى ظل بيئة الجاذبية الصغرى".