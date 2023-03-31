وزير الأوقاف: قناة الناس تمتلك خبرات متفردة لها تأثير فى الخارج

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الأوقاف، خلال تصريحات له فى أولى ندوات "صالون الغورية الثقافى" الذى يعده ويديره الكاتب الصحفى أحمد الخطيب، أنه لامانع أن يخرج بعض الأفراد بمواهب دينية وإلقاء الدروس داخل المساجد بشرط أن يكون منهجة منهجا للأمة ليس لتيارات.



ونظم قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له عددا من الفاعليات الثقافية والفنية تبدأ بأولى أمسيات "صالون الغورية الثقافى" الذى يعده ويديره الكاتب الصحفى أحمد الخطيب، ويستضيف فى أولى حلقاته الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويصاحب الصالون فقرة فنية للمديح النبوى تقدمه فرقة المولوية بقيادة الدكتور عامر التونى.

وانطلقت قناة "الناس" فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبثه قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية.