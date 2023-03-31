نظام رقمى فى إستونيا لتسجيل السيارات الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - بدأت شركة "درايف إكس" الإستونية لبرامج فحص السيارات التى تعمل بالذكاء الاصطناعى، فى تقديم خدمة تتيح التسجيل الرقمى للمركبات فى البلاد، ما يجعل إستونيا أول دولة أوروبية لديها نظام تسجيل رقمى بالكامل للمركبات.





وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أنه عادة ما تتطلب تلك العملية التوجه إلى إدارة النقل الإستونية، إلا أن الخدمة الجديدة، التى من المقرر أن تصبح متاحة للمواطنين فى منتصف عام 2023، ستسمح بتحميل صور المركبة باستخدام نظام فحص السيارات الذى يعمل بالذكاء الاصطناعى من "درايف إكس" مع منصة الكشف عن الأضرار.

وقال جويل جيسى مدير خدمة إدارة التنقل فى إدارة النقل الإستونية، إنها تعتبر فرصة تعاون رائعة بين الإدارة وشركة "درايف إكس" لإنشاء أول نظام تسجيل رقمى فى أوروبا، والذى من شأنه تبسيط تسجيل المركبات للمقيمين والشركات الإستونية للمرة الأولى، وأنه من الجيد إنشاء نظام مبتكر يوفر الوقت للعملاء ويجعل المعاملات أسرع وأكثر كفاءة لأن العملاء لم يعودوا بحاجة إلى الذهاب فعليا إلى مكتب الخدمة بسيارتهم.

ومن جانبه، قال راونو سيجور الرئيس التنفيذى لشركة "درايف إكس" إنه يتم تسجيل حوالى 116 ألف مركبة فى إستونيا كل عام وحوالى 32 مليون مركبة فى أوروبا، وأنه من خلال تقديم تكنولوجيا التصوير الخاصة بالشركة إلى إدارة النقل، تتخذ إستونيا خطوة مهمة إلى الأمام فى تطوير الدولة الإلكترونية وجعل عملية تسجيل المركبات أكثر كفاءة.