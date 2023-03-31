«ChatGPT» يواجه شكوى جديدة فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، أمس الخميس، أن الشكوى، التى قدمتها ونشرتها مجموعة الأبحاث غير الربحية "Center for AI and Digital Policy"، تطالب بالتحقيق مع شركة "OpenAI" وتعليق نشرها التجارى لإصداراتها، بما فى ذلك أحدث نسخة من "ChatGPT".

وتتهم الشكوى شركة OpenAI بانتهاك المادة 5 من قانون FTC، الذى يحظر الممارسات التجارية غير العادلة والمضللة، وإرشادات اللجنة بشأن منتجات الذكاء الاصطناعى.

تصف مجموعة الأبحاث GPT-4 بأنه "متحيز ومخادع ويشكل خطرًا على الخصوصية والسلامة العامة". كما تقول إن الأداة فشلت فى تلبية معايير الجنة للذكاء الاصطناعى ليكون "شفافًا وعادلاً وسليمًا من الناحية التجريبية مع تعزيز المساءلة".