ببطارية ضخمة.. مواصفات هاتف «ROG Phone 7» المخصص للألعاب

جدة - نرمين السيد - ويحمل الهاتف الجديد اسم "ROG Phone 7"، والذى يعد من أكثر الهواتف المناسبة للألعاب الرائدة. ويأتى "ROG Phone 7" بشاشة من نوع "E4 AMOLED" وبقياس يبلغ 6.78 بوصة بدقة 1080 × 2448 بيكسل، مع توفير حماية بطبقة قوية من الزجاج. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وتأتى الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل ومستشعر "Sony IMX766" مع كاميرا بعدسة عريضة بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا للماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة تصل لـ 16 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 و512 جيجابايت، من نوع UFS 4.0. ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة يطلق عليها "بطارية الوحش" التى تبلغ سعتها 6000 مللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات. ويطرح الهاتف "Asus ROG Phone 7" فى الأسواق بسعر يبدأ من 580 دولارا أمريكيا.

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