قرد يخطف رضيعا من بين الأطفال (صور)

جدة - نرمين السيد - ورصد فيديو لحظات خطف قرد لرضيع أسيوى، بين مجموعة من الأطفال بأعمار مختلفة.

وجاء القرد أثناء تواجد الطفل مع أصدقائه فى ممر بين بيوتهم، ليخطف الطفل ويمسك به بكل قوته وسحله والذهاب به بعيدا.

وبدأت تعلو صرخات الأطفال من صدمتهم لذلك التصرف، حتى سمعهم رجل كبير وأنقذه من يدى القرد الشرس.

وبعد أن ترك القرد الطفل، عاد على الفور إلى مجموعة الأطفال الذين كانوا يجلس بجوراهم.