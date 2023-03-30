موعد أذان المغرب اليوم

جدة - نرمين السيد - وكانت دار الإفتاء قد أكدت أن الإرهاق نتيجة الصوم ليس مبررا للتكاسل فى أداء المهام الوظيفية، وتعطيل مصالح الآخرين، فالجميع مطالب ببذل جهده فى أداء عمله.

وأشارت دار الإفتاء فى ردا على سؤال ورد إليها عن حكم الشرع فى الحقن الشرجية والقسطرة، إلى أن كل ما يصل إلى جوف المريض عن طريق القبل مثل "القسطرة" أو الدبر مقل "الحقن الشرجية" لا يفسد الصوم عند المالكية، ويجوز لمن احتاج إلى ذلك حال صيامه أن يقلد المالكية ويأخذ بهذا الرأى، و بذلك لا يفسد صومه.

وقالت "الإفتاء" إن المسلم فى حال صومه كما أنه مطالب بالامتناع عن تناول جميع المفطرات فهو مطالب أيضا بالإمساك عن السلوكيات المذمومة، ويجب على كل مسلم أن يؤدى جميع الفرائض التى فرضها الله عليه، حتى يصل إلى تمام الرضا والرحمة من الله، وتكون صلته بالله أوثق، فمن صام ولم يصل سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه، كما أن عليه وزر ترك الصلاة، ويلقى جزاءه عند الله.

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