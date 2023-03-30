جدة - نرمين السيد - علق بول سمعان، خبير التحول الرقمى، على مشروع مجموعة "على بابا" الصينية للتجارة الإلكترونية فى تقسيم نفسها إلى 6 شركات، موضحًا أن قرار إعادة الهيكلة يعتبر خطوة إيجابية بالنسبة للعاملين والمستثمرين وللشركة الصينية أيضًا.





وأضاف خبير التحول الرقمى، فى مداخلة عبر سكايب من بيروت مع الإعلامية دينا سالم فى برنامج "المراقب" على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بهذه الطريقة كل شركة من الست شركات سيكون لها مدير تنفيذى خاص بها، وبالتالى يمنحها نوعا من الرشاقة والتطور. وأوضح أن هذه الخطوة تعتبر محطة فارقة فى مجموعة على بابا وخاصة فى قطاع التكنولوجيا لتصبح كل شركة مصدر قوة للمجموعة بأكملها نظرا لسرعة اتخاذ القرارات من قبل المديرين التنفيذيين. ومن المقرر أن تنقسم مجموعة "على بابا" إلى شركات بأسماء مختلفة على أن تكون كل شركة قادرة على جمع رأس مال خارجى للحصول على طرح عام أولى خاص بها باستثناء شركة واحدة ستبقى مملوكة بالكامل للمجموعة، وذلك فى محاولة للاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق وزيادة قيمتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية.. خبير تحول رقمى: خطة تقسيم «على بابا» الصينية تزيدها قوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.