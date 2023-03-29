جدة - نرمين السيد - وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء إن المريض يمر بثلاث حالات، الحالة الأولى مرض طبيعى قد يحدث لأى إنسان ويكون المريض معه قادر على الصيام وعلى الصلاة كما هى وعلى إداء سائر الأحكام، فهذا يعامل معاملة الشخص الصحيح، ويكون مكلفٍ بالصيام.
وأضاف الشيخ محمود شلبى أن الحالة الوسطية تكون حالة المريض فيه يصعب معها الصيام، والصيام فيه نوعًا من المشقة، وفى هذه الحالة يصح له عدم الصيام واستبداله بالفدية، مادام لن يستطيع الصيام فيما بعد.
وتابع: "الحالة الأخيرة من المرض يكون الإنسان فيها مريض مرضًا شديدًا بحيث يمنعه الطبيب من الصوم لعدم تعرضه لمشاكل صحية كبيرة فهذا لا يصوم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح أحكام المريض من حيث الصيام والفطر (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.