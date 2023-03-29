قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح أحكام المريض من حيث الصيام والفطر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء إن المريض يمر بثلاث حالات، الحالة الأولى مرض طبيعى قد يحدث لأى إنسان ويكون المريض معه قادر على الصيام وعلى الصلاة كما هى وعلى إداء سائر الأحكام، فهذا يعامل معاملة الشخص الصحيح، ويكون مكلفٍ بالصيام.

وأضاف الشيخ محمود شلبى أن الحالة الوسطية تكون حالة المريض فيه يصعب معها الصيام، والصيام فيه نوعًا من المشقة، وفى هذه الحالة يصح له عدم الصيام واستبداله بالفدية، مادام لن يستطيع الصيام فيما بعد.

وتابع: "الحالة الأخيرة من المرض يكون الإنسان فيها مريض مرضًا شديدًا بحيث يمنعه الطبيب من الصوم لعدم تعرضه لمشاكل صحية كبيرة فهذا لا يصوم".