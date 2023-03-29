قناة الناس.. «الإمام الطيب» يوضح قيمة العدل فى الإسلام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، فى الحلقة الجديدة من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه على قناة "الناس"، إن العدل قيمة عليا من قيم الأخلاق يعول عليها الإسلام فى تشريعاته وتكاليفه وأوامره ونواهيه.





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