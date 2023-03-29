قناة الناس.. كيف تقرأ سورة الكافرون بطريقة صحيحة؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أوضح الشيخ أحمد المراغى فى برنامج "مع التلاوة" المذاع على قناة الناس الطريقة الصحيحة لقراءة سورة "الكافرون".



جدة - نرمين السيد - أوضح الشيخ أحمد المراغى فى برنامج "مع التلاوة" المذاع على قناة الناس الطريقة الصحيحة لقراءة سورة "الكافرون". واستقبل المراغى مكالمات هاتفية من عدة أشخاص قرأوا سورة الكافرون، وقال الشيخ رأيه فى التلاوات وبيّن الأخطاء التى بها.

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