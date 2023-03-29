رئيس «توتير»: تحديث جديد على المنصة العالمية.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أنه حتى الآن تتيح خوارزميات تويتر إمكانية ظهور تغريدات من حسابات لا يتابعها المستخدمون فى خانة التوصيات "For You" سواء كانت تلك الحسابات موثقة أم لا.

وأشار ماسك إلى أن هذا التعديل سيصبح ساريًا بداية من منتصف أبريل المُقبل، مؤكدًا أن تلك هى الطريقة الواقعية الوحيدة للتعامل مع سيطرة حشود روبوتات الذكاء الاصطناعى المتقدمة.

ومنذ شراء Twitter العام الماضى، نفذ ماسك تعديلات عديدة على منصة التواصل الاجتماعى أبرزها خدمة الاشتراك "تويتر بلو" وذلك بهدف توثيق الحسابات.