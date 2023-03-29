عطايا الشهداء.. دعاء اليوم السابع من شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - دعاء اليوم السابع من رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه و آله:

"اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ، وَ جَنِّبْنِى فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ آثَامِهِ، وَ ارْزُقْنِى ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ".

ثواب دعاء اليوم السابع من رمضان

من دعا به أعطى فى الجنة ما يعطى الشهداء والسعداء والأولياء.