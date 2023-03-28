روسيا تعتزم اختبار تكنولوجيا جديدة لإطلاق الأقمار الصناعية متناهية الصغر

واستعرض خوخلوف، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء نوفوستى الروسية، مشروع تطوير جهاز "ستراتوسات تى كى 1" لصالح شركة ستراتونافيتكا، الذى من المقرر إطلاقه فى المدار فى صيف العام الجاري؛ حيث من المقرر أن يختبر هذا الإطلاق طريقة توصيل أقمار صناعية تزن 200 جرام أو أكثر من طراز الأقمار الصناعية "بيكو" فى المدار.
وأوضح أن حمولة القمر الصناعى ستتضمن عدة أقمار صناعية من طراز بيكو الصغيرة، والتى سيتم إطلاقها فى المدار لأول مرة.
ووفقًا لخوخلوف، تخطط الشركة فى عام 2023 لإطلاق 4 مركبات فضائية صغيرة، بالإضافة إلى إطلاق أقمار من طراز "ستراتوسات تى كى 1" فى شتاء 2023-2024، من خلال القمر الصناعى "غوريزونت" التابع لجامعة البلطيق الحكومية إلى المدار، التى سيتم من خلالها دراسة مقاومة الدوائر الدقيقة للإشعاع والتغيرات فى خصائص الألواح الشمسية وتأثير ذلك فى الفضاء الخارجي.
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