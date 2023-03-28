موعد أذان المغرب اليوم 6 رمضان ومواقيت الصلاة

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار إنه يؤذن لصلاة ظهر اليوم فى تمام الساعة 12.00 صباحا، أما صلاة العصر فتكون فى تمام الساعة 3.00 مساء. ويؤذن لـ صلاة المغرب فى تمام الساعة الـ 6:11 مساء، أما صلاة العشاء فيؤذن لها فى تمام الساعة الـ 7:29 مساء.

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