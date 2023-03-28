من قاله أعطاه الله أربعين ألف مدينة.. دعاء اليوم السادس من شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - دعاء اليوم السادس من رمضان
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه و آله:
"اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِى لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَ أَعِذْنِى مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَ مَهَاوِيكَ، وَ أَجِرْنِى مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَ أَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ".
ثواب دعاء اليوم السادس من رمضان
من دعاء به أعطاه الله تعالى أربعين ألف مدينة، فى كل مدينة ألف ألف بيت، فى كل بيت ألف سرير طول كل سرير ألف ذراع، على كل سرير حورية لها ألف ذؤابة يحمل كل ذؤابة سبعون خادمًا.
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