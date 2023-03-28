الجيش السويدى يحظر على جنوده استخدام تطبيق تيك توك

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القوات المسلحة السويدية ـ بحسب صحيفة "ذا لوكال سويدين" السويدية ـ أن هذا التقييم استند إلى "التقارير التى ظهرت من خلال مصادر مفتوحة بشأن كيفية استخدام التطبيق لمعلومات المستخدم وإجراءات الشركة المالكة "بايت دانس".

من جانبها، قالت المسؤولة الإعلامية للقوات المسلحة السويدية جونا جروفيلت، إن "استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية يمكن أن يكون بحد ذاته خطرا أمنيا لذلك لا نريد استخدام تطبيق "تيك توك" على أجهزتنا المهنية".

ويأتى هذا فى وقت تتزايد فيه الدعوات فى الولايات المتحدة لحظر تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة بايت دانس ومقرها الصين أو لإقرار مشروع قانون من الحزبين الديمقراطى والجمهورى لمنح الرئيس جو بايدن السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر.

وكان البرلمان النرويجى قد اتخذ قرارا مماثلا الأسبوع الماضى بحظر تنزيل التطبيق على الأجهزة التى يمكنها الوصول إلى نظام البرلمان، كما منعت فرنسا موظفى القطاع العام من تنزيل "التطبيقات الترفيهية" على هواتف العمل بما فى ذلك "تيك توك".

وأبلغت المفوضية الأوروبية وكذلك الحكومات فى هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا، المسؤولين أنه لا يمكنهم استخدام "تيك توك" على أجهزة العمل.

يشار إلى أن تطبيق "تيك توك" قد خضع لفحص متزايد بشأن الأمان وخصوصية البيانات، مع وجود مخاوف من إمكانية استخدامه للترويج لوجهات النظر المؤيدة لبكين أو جمع بيانات المستخدم وهو أمر ينفيه التطبيق بشدة.