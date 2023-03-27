انخفاض قيمة منصة تويتر إلى النصف خلال 4 أشهر

جدة - نرمين السيد - ونقلت الشبكة عن إيلون ماسك إن منصة تويتر أصبحت الآن تساوى أقل من نصف ما دفعه، وذلك فى رسالة بريد إلكترونى حول منح الأسهم للموظفين.

وأضافت أن ماسك أخبر فريق العمل أن الشركة مرت بفترة تغيير جذرى ولكنه ضرورى لأنه كان على بعد حوالى 4 أشهر من نفاد الأموال، الآن الحوافز المالية للموظفين يجب أن تتماشى مع وضع الشركة.

وأشار إلى أن منح الأسهم تستند إلى "تقييم للشركة بقيمة 20 مليار دولار"، فيما دفع ماسك 44 مليار دولار للاستحواذ على تويتر فى أواخر أكتوبر الماضى.