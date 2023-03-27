جدة - نرمين السيد - ونقلت الشبكة عن إيلون ماسك إن منصة تويتر أصبحت الآن تساوى أقل من نصف ما دفعه، وذلك فى رسالة بريد إلكترونى حول منح الأسهم للموظفين.
وأضافت أن ماسك أخبر فريق العمل أن الشركة مرت بفترة تغيير جذرى ولكنه ضرورى لأنه كان على بعد حوالى 4 أشهر من نفاد الأموال، الآن الحوافز المالية للموظفين يجب أن تتماشى مع وضع الشركة.
وأشار إلى أن منح الأسهم تستند إلى "تقييم للشركة بقيمة 20 مليار دولار"، فيما دفع ماسك 44 مليار دولار للاستحواذ على تويتر فى أواخر أكتوبر الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض قيمة منصة تويتر إلى النصف خلال 4 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.