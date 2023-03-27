الحلقة الثالثة.. إشادات واسعة بين رواد تويتر بـ«الصفارة»: عظيم بكل تفاصيله

جدة - نرمين السيد - ونالت الحلقة الثالثة من مسلسل "الصفارة" للفنان أحمد أمين، إشادات واسعة بين رواد تويتر، وأعربوا عن إعجابهم بالحلقة وأهدافها عبر حساباتهم الخاصة.

وبعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "الصفارة" خلال قناة "dmc"، تفاعل المشاهدون من أحداثها وغردوا عبر حساباتهم على "تويتر" وقالوا: "حلقة مسلسل الصفارة كانت عظمة بجد والمشاهد اللى بيشوف فيها أهله بيستبدلوه بشخص وأنه حاضر غائب أثرت فيا"، "وما زال أحمد أمين أكتر شخص بيقدم كوميديا مبهجة وبسيطة"، "الصفارة حقيقى عظيم بكل تفاصيله".

وفاز مشهد الفنان محمود البزاوى إعجاب المشاهدين وتأثروا به، وعلقوا قائلين: "مشهد مهم وعميق يؤكد على قيمة الأب المعنوية وأن الأب أهم شخص فى حياتنا".

ويترقب الجمهور الحلقة الرابعة من مسلسل "الصفارة"، المقرر عرضه فى تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 ظهرا.

وتدور فكرة المسلسل حول "شفيق" الشخص المغلوب على أمره فى معظم الأوقات يعمل مرشد سياحى وبعد صدمة فى عمله يقرر سرقة "صفارة" الملك توت عنخ أمون، والتى تجعله يعود بالزمن لمدة 3 دقائق يقرر فيهم اتخاذ قرارات جديدة تغير مصير حياته، ومع كل حلقة نرى الأحداث بشخصيات مختلفة فى رحلة عبر الزمن.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، من تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.