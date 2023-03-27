ثوابه عظيم.. دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - دعاء اليوم الخامس من رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه و آله:

"اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ ".

ثواب دعاء اليوم الخامس من رمضان

من دعا به أُعطى فى جنة المأوى ألف ألف قصعة، فى كل قصعة ألف لون من الطعام