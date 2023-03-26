أبرزها الكبير والصفارة.. سألنا الناس فى الشارع بتتفرجوا على إيه فى رمضان؟

جدة - نرمين السيد - وجاء رد أحد الشباب: "بتابع مسلسل الكبير لأنى بتابعه من زمان"، وقال آخر: "بتابع مسلسل الصفارة لأحمد أمين، وحلقات من مسلسل الكبير". وقال أحد الأطفال "أتابع مسلسلات سره الباتع وجعفر العمدة والكبير أوى".

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