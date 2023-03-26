قناة الناس.. الدكتور على جمعة: الشيخ المنشاوى علامة فارقة فى قراءة القرآن

جدة - نرمين السيد - وقال خليل إنه صاحب الصوت الخاشع الباكى المبكى كما وصفه فضيلة الإمام محمد متولى الشعرواى: "إذا أردت أن تسمتع إلى خشوع القرآن الكريم فاستمع لصوت فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوى". وأوضح الدكتور على جمعة أن الشيخ محمد صديق المنشاوى هو خاشع القرآن، لافتًا إلى أنه أمتلك صوتًا خاشعًا مؤثرًا، فكل من سمعه كان يتأثر بخشوعه حتى لقبه عشاق القرآن الكريم بالقارئ الباكى المبكى. وأضاف: "الشيخ محمد صديق المنشاوى من العلامات الفارقة فى قراءة القرآن الكريم.

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