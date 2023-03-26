جدة - نرمين السيد - ورد الدكتور على فخرى بأن السرحان فى الصلاة يحدث لأننا نشغل تفكيرنا بشئ آخر خارج الصلاة، مؤكدًا أن علاج السرحان يبدأ باستحضار أننا بين يدى الله سبحانه وتعالى وهذا سيدعونا للتركيز فى الصلاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح كيفية التخلص من السرحان أثناء الصلاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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