قناة الناس.. المفتى: الإسلام حرص على تنظيم أحكام الأسرة لضمان استمرارها

جدة - نرمين السيد - وأضاف مفتى الجمهورية، خلال برنامجه «حديث المفتى»، المذاع على فضائية «الناس»، أن الإسلام حرص على تنظيم أحكام الأسرة، لضمان استمرار وجودها فى المجتمع وتماسكها.

وتابع الدكتور شوقى علام، أن الشرع الشريف يهدف من تنظيم أحكام الأسرة، إلى جملة من المقاصد، منها حفظ النوع الإنسانى، ومن هنا يحث الشرع الشريف على الزواج، من أجل استمرار النسل.

وواصل مفتى الديار المصرية، أن الزواج يحقق مبدأ التماسك فى المجتمع، إلى جانب الراحة النفسية والمودة بين الزوجين.

وأوضح أن الزواج من أهم سنن النبى محمد صل الله عليه وسلم، لما له من دور كريم فى ترابط المجتمع المسلم.