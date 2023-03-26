جدة - نرمين السيد - وأضاف مفتى الجمهورية، خلال برنامجه «حديث المفتى»، المذاع على فضائية «الناس»، أن الإسلام حرص على تنظيم أحكام الأسرة، لضمان استمرار وجودها فى المجتمع وتماسكها.
وتابع الدكتور شوقى علام، أن الشرع الشريف يهدف من تنظيم أحكام الأسرة، إلى جملة من المقاصد، منها حفظ النوع الإنسانى، ومن هنا يحث الشرع الشريف على الزواج، من أجل استمرار النسل.
وواصل مفتى الديار المصرية، أن الزواج يحقق مبدأ التماسك فى المجتمع، إلى جانب الراحة النفسية والمودة بين الزوجين.
وأوضح أن الزواج من أهم سنن النبى محمد صل الله عليه وسلم، لما له من دور كريم فى ترابط المجتمع المسلم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس.. المفتى: الإسلام حرص على تنظيم أحكام الأسرة لضمان استمرارها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.