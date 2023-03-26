القاهرة الإخبارية- مخاطر تهدد المراهقين.. ضرورة حظر تيك توك

جدة - نرمين السيد - لا يزال تأثير منصة تيك توك الصينية على الأطفال والمراهقين محل اهتمام كثير من خبراء التربية والسلوك، الذين يحذرون باستمرار من التأثيرات السلبية التى يتركها التطبيق عليهم.





ووفق خبراء فى علم الاجتماع، فإن الإلهاء المستمر لوسائل التواصل الاجتماعى رغم أنه يساعد فى تخفيف الملل السطحى، لكنه يمتص الوقت والطاقة، بحسب دراسة نشرها موقع "ساينس أليرت".

حماية الأطفال

وفى معرض حديثه عن حظر التطبيق الصينى على الأجهزة الحكومية، أشار رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، فى مؤتمر صحفى مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى العاصمة أوتاوا، يوم الجمعة، إلى أن الحظر كان له فائدة جانبية أخرى، بجانب منع التخوفات من التجسس وإرسال معلومات للحكومة الصينية، تتمثل فى عدم إمكانية تصفح أطفاله الثلاثة للتطبيق، وهو ما يشير إلى الخطر الكامن على الأطفال والمراهقين.

ولدى "ترودو" البالغ 51 عامًا ثلاثة أطفال، اثنان منهم فى سن المراهقة، وأعلنت حكومته حظرها الشهر الماضى، قائلة إن المنصة تنطوى على خطر "غير مقبول" على الخصوصية والأمن، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل التحذيرات فى أوروبا وأمريكا من المخاطر الأمنية المرتبطة بالتطبيق الصينى، والتى تتعلق بجمع البيانات أو المعلومات سواء عن الأشخاص أو المسؤولين، واتخذت عدة حكومات قرارًا بحظره على الأجهزة الحكومية، فيما تتضمن المخاطر الأخرى انتشار التحديات الخطرة بين المراهقين، أو الاستغلال الجنسى وغير ذلك.

تأثيرات سلبية

وبحسب فريق البحث فى مركز مكافحة الكراهية الرقمية (مقره الولايات المتحدة الأمريكية)، فإن المستخدمين الأصغر سنًا يقضون وقتًا أطول فى استخدام تطبيقات مثل تيك توك، كما أن الفيديوهات التى يرشحها التطبيق للمستخدمين تتحدد على أساس تفضيلات المستخدم، وبالتالى يجد المستخدم نفسه مستغرقًا فى مشاهدة سلسلة لا تتوقف من الفيديوهات المثيرة له، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار الباحثون إلى أن تطبيق تيك توك يعرض فيديوهات يمكن أن تروج للإضرار بالنفس أو لاضطرابات الطعام، فى الوقت الذى يسعى الصغار جاهدين من أجل تجنب مشاهدة الفيديوهات الضارة على المنصة.

ومن جهتها، أعلنت شركة "تيك توك"، مطلع مارس الجارى، رغبتها فى زيادة توعية المستخدمين المراهقين والصغار بالوقت الذى يقضونه فى تصفح التطبيق الشهير.

وقالت الشركة إن التطبيق سيتم ضبطه افتراضيا، لكى يعرض شاشة لتحديد وقت التصفح للمراهقين، مع إضافة خصائص جديدة تساعد الآباء فى السيطرة بشكل أكبر على استخدام أطفالهم للتطبيق.

ووفقاً للخاصية الجديدة، ستظهر شاشة التنبيه للوقت كل 60 دقيقة بشكل تلقائى أمام أى مستخدم يقل عمره عن 18 عامًا، وقالت المنصة إن هذه الشاشة الافتراضية لتحديد الوقت ستظهر بالنسبة للحسابات الجديدة أو القائمة التى لا تستخدم بالفعل هذه الأداة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.