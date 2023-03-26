ميزتان جديدتان فى واتس آب.. تعرف عليهما

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة، إن من أجل تسهيل المحادثة مع الأشخاص من الممكن وضع محادثة مع شخص ما فى أعلى محادثات التطبيق، أى من خلال "Pin"، حتى تبقى بارزة بشكل مستمر.

وأوضحت الصحيفة، أنه تتيح هذه الخاصية أن تتذكر الأشخاص المحبوبين لديك باستمرار، لأن محادثاتك معهم تظهر لك دائما بمجرد فتح التطبيق، ولا تنزوى فى الأسفل لأنك تلقيت رسائل جديدة.

وقالت الصحيفة، إن الخاصية الثانية هى وضع نجمة على رسالة ما، والقصد بهذه العملية هو أن يجرى حفظ الرسائل المرغوبة فى خانة "الرسائل ذات النجمة".

وأكدت أنه بوسع المستخدم أن يضع نجمة على رسائل ذات مكانة خاصة بالنسبة إليه، أو على رسائل تضم معلومات مفيدة مثل عناوين ومعلومات.

وأشارت إلى أنه للاطلاع على هذه الرسائل التى وضعت عليها النجمة، يمكن للمستخدم أن يذهب إلى قسم الإعدادات، وعندئذ، يمكنه الوصول إلى الرسائل التى حددها فى وقت سابق.