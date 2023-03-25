عمرها 100 عام.. سر تحويجة «الحباش» ملك السفرة الرمضانية بالبحيرة (صور)

جدة - نرمين السيد - "حلو وحادق" ملوك الحباش والسوبيا فى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة

لم يقتصر مخترعى وصفة ملوك الحباش على اختراع الحباش فقط بل قاموا بعمل عصائر رمضانية بطريقتهم المميزة بمذاق صحى وشهى بمكونات طبيعية وبهارات سرية عمرها 100 سنة بنفس الطعم والجودة.



حلو وحادق من حباش وسوبيا على الطريقة البحراوية

والتقت عدسة "دوت الخليج" مع محمد الجمل صاحب محل حباش "أم حسن" وحفيد مخترع أكلة الحباش بمصر من حوالى 100 سنة ليتحدث عن سر الصنعة قائلاً: أجدادى أول من صنعوا الحباش بمصر وكان لديهم خلطتهم السرية وما زلنا نستخدم هذه الخلطة ونصدرها لأنحاء الجمهورية من الإسكندرية وحتى الصعيد، هذه الأكلة مميزة ومن يتذوقها يصبح مدمناً لطعمها.



السر فى التحويجة..ريحتها من ريحة زمان وفيها بركة

وأكمل "الجمل" ريحة التحويجة ينعش القلب ومكوناتها تقوى القلب ومفيدة لمرضى السكر والضغط، ويعتبر طبق الحباش من الأطباق الرئيسية على سفرة إفطار كل بيت دمنهورى، فهى من الأكلات المشهورة بها مدينة دمنهور كما تعتبر كنوع من السلطات للأسماك واللحوم، كما نبيع الخلطة من بداية 3 جنية.

طريقة عمل الحباش

1-نصف كيلو طماطم مبشورة.

2-بقدونس متقطع ناعم.

3-ملح وكمون وبهارات وشطة حسب الرغبة.

4- معلقتان من بودرة الحباش السرية.

5-نص كوب طحينة حمراء.

6-ملعقة خل+لمونه+2 فص ثوم مفروم.

7-تخلط هذه المكونات جميعاً جيداً ثم يضاف إليها ملعقة زيت حار أو زيت زيتون أو زيت ذرة حسب الرغبة.



وتابع "محمد" لم نكتفى بعمل الحباش فقط بل أحببنا أن نوفر على أهالينا فى التكاليف خاصة شراء السوبيا بشهر رمضان المبارك فقمت بعمل طريقة سوبية بتحويجة سهلة وسريعة وغير مكلفة، وكل المكونات من أى محل عطارة، كما أنها مفيدة لمرضى السكر لانها لا تحتوى على سكر.



طريقة عمل السوبيا بالمنزل

1-ربع كيلو لبن بودرة أمريكى.

2-ربع كيلو كريم شانتيه.

20 جرام فقط من جوز الهند.

4-زجاجة فانيليا.

5-تخلط المكونات جميعاً.

6-نقوم بجلب الكمية المطلوبة من هذا الخليط ثم نضعه بالخلاط ونضيف إليه لبن شركات ويخلط بالخلاط.