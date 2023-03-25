جدول يومى.. الإفتاء توضح أمورا تساعد على استغلال رمضان

جدة - نرمين السيد - وأشارت خلال صفحتها على فيسبوك، إلى أن من الأمور أيضا، تنظيم الطَّاعات الرَّمضانية بين الصَّلوات وربطها بالفرائض.
وأكدت الدار، أنه من أكل أو شرب ناسيًا فى نهار رمضان أو صيام التطوع فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، وقوله: «مَنْ نَسِى وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».
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