لما مامتك تكون مش عاجبها خطيبتك.. سوسن بدر تبدع فى دور الأم

جدة - نرمين السيد - شوفت الطعامة؟ مش العقربة اللى انت عايزها..

ونشرت صفحة cbc دراما، مقطع فيديو لمسلسل جميلة، ظهرت سوسن بدر، وهى تحدث ابنها عن زوجته، حيث قالت له: «شوفت الطعامة؟ مش العقربة اللى أنت عايز تتجوزها»، موجهة الكلام على حبيبته.

ويعرض مسلسل جميلة على قناة الحياة فى الساعة 1.15 صباحا، وعلى cbc فى الساعة 6.15 مساء، وon فى الساعة 11.15 مساء.

المسلسل بطولة ريهام حجاج، نبيل عيسى، يسرا اللوزى، عبير صبرى، سوسن بدر، سامح الصريطى، صبرى عبدالمنعم، أحمد وفيق، هانى عادل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل.