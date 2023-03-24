«إنتى حياله مراته».. حوار يسرا اللوزى وأحمد وفيق فى مسلسل جميلة

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جدة - نرمين السيد - وتناول الكوميكس حوارا بين الفنانة يسرا اللوزى وأحمد وفيق، خلال أحداث الحلقة الأولى من المسلسل.
وعلقت الصفحة على الحوار: "لأ ما هو برضو مالوش حق يسألك راحة فين.. ده إنتى حياله مراته".
ويعرض مسلسل جميلة على قناة الحياة فى الساعة 1.15 صباحا، وعلى cbc فى الساعة 6.15 مساء، وon فى الساعة 11.15 مساء.
المسلسل بطولة ريهام حجاج، نبيل عيسى، يسرا اللوزى، عبير صبرى، سوسن بدر، سامح الصريطى، صبرى عبدالمنعم، أحمد وفيق، هانى عادل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل.
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