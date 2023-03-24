فشل وصول أول صاروخ مصنوع بالطباعة الثلاثية الأبعاد إلى مداره

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة المصنعة "ريلاتيفيتى سبيس"، اليوم الخميس، أن خللا طرأ أثناء الرحلة حال دون بلوغه مداره، مشيرة إلى أن صاروخ (تيران 1) كان يفترض به أن يجمع بيانات وأن يثبت أن مركبة فضائية مصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية يمكنها أن تتحمل العوامل القاسية شأنها فى ذلك شأن المركبات الفضائية العادية.
يشار إلى أن عملية إطلاق هذا الصاروخ أثارت اهتماما كبيرا لأن نجاح العملية يمكن أن يسهم فى إحداث ثورة فى صناعة إطلاق الصواريخ، حيث إن 85% من كتلة الصاروخ مصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، وتطمح الشركة لأن ترفع هذه النسبة إلى 95% فى المستقبل.
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