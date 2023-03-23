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جدة - نرمين السيد - وقرر البرازيلى الذى يدعى "مارسيلو" من ساو باولو فى البرازيل، رسم الوشوم التى تصل إلى 1500 وشم على جسده وإجراء العديد من التعديلات فى أسنانه وتركيب المعدنية منها.
ولم يتكف بذلك بل قام بزراعة الجلد واللسان المنكسر، وأنفق حوالى 29 ألف جنيه إسترلينى، حتى يتشابه مع الشيطان الفضائى.
وبالرغم من كل تلك التعديلات، فإنه قطع إصبعه السبابة حتى يشابه الشياطين الفضائية، لكونه قام بتغيير 98% من جسده، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
ووفقا للصحيفة، فإنه قسم يده إلى نصفين، مشيرا إلى أنه يبحث عن تعديلات فى الجسم لم يفعلها أحد فى العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برازيلى يحاول تحويل نفسه إلى كائن فضائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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