برازيلى يحاول تحويل نفسه إلى كائن فضائى

جدة - نرمين السيد - وقرر البرازيلى الذى يدعى "مارسيلو" من ساو باولو فى البرازيل، رسم الوشوم التى تصل إلى 1500 وشم على جسده وإجراء العديد من التعديلات فى أسنانه وتركيب المعدنية منها.

ولم يتكف بذلك بل قام بزراعة الجلد واللسان المنكسر، وأنفق حوالى 29 ألف جنيه إسترلينى، حتى يتشابه مع الشيطان الفضائى.

وبالرغم من كل تلك التعديلات، فإنه قطع إصبعه السبابة حتى يشابه الشياطين الفضائية، لكونه قام بتغيير 98% من جسده، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ووفقا للصحيفة، فإنه قسم يده إلى نصفين، مشيرا إلى أنه يبحث عن تعديلات فى الجسم لم يفعلها أحد فى العالم.