«القاهرة الإخبارية» أجواء رمضان بمصر وعادات المحروسة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "فى مدينة القاهرة ثمة أجواء رمضانية فريدة تبدأ حتى قبل انطلاق الشهر الكريم، فتملأ الشوارع بروحانيات اعتادت عليها، تعبر عن هذه الأيام المباركة التى يستقبلها المصريون باشتياق كبير".

وأضاف: "تتميز القاهرة دائما دون غيرها من المدن بعاداتها الجميلة والمميزة، فى استقبال شهر رمضان المبارك، فتتحول الشوارع والميادين فيها خلال هذا الشهر الكريم إلى لوحات فنية جميلة تخطف الأنظار وتسر الناظرين".

وتابع: "فى القاهرة تمتلئ الشوارع بالفوانيس، تلك العادة الرمضانية القديمة التى يعود تاريخها إلى 1000 سنة أو أكثر، قبل أن تتحول مع الوقت إلى رمز رمضانى أصيل انطلق من مصر لينتشر بعد ذلك فى مختلف دول العالم".

وأوضح: "الزينة والأضواء المبهرة تعتبر هى الأخرى سمة مميزة لشوارع والميادين خلال الشهر الكريم، فما أن يحل الليل حتى تضاء الأنوار بألوانها الزاهية المختلفة فتخطف الأنظار والقلوب فى مشهد يعشقه كل محب لقاهرة المعز".

واستطرد: "رمضان القاهرة يختلف عن غيره، فتاريخ هذه المدينة التى لا تنام يزيدها جمالا فوق جمالها، فتزداد روحانياتها فى ليالى الشهر الكريم".

الزينة والأضواء المبهرة، تعتبر هى الأخرى سمة مميزة للشوارع والميادين خلال الشهر الكريم، فما أن يحل الليل حتى تضاء الأنوار بألوانها الزاهية المختلفة فتخطف الأنظار والقلوب فى مشهد يعشقه كل محب لقاهرة المعز.

رمضان القاهرة يختلف عن غيره، فتاريخ هذه العاصمة التى لا تنام يزيدها جمالًا فوق جمالها، فتضفى على روحانياتها طبيعة خاصة فى ليالى الشهر الكريم، إلى جانب أجواء الليل من صلاة التراويح والتجمعات الأسرية والسهر والمسحراتى، كل تلك المظاهر والعادات جسدتها أغانى رمضان فى كلمات وألحان خُلدت فى الذاكرة، كما أن تلك الأغانىوصفت رمضان بشهر البركات وأعمال الخير وأنه ملىء بالروحانيات وتكثر فيه الزكاة والإحسان والغفران.

من أشهر مظاهر رمضان لدى المصريين "المسحراتى" الذى يحمل الطبلة ويطرق عليها ليلا ليوقظ الجميع لتناول السحور، وقد جسد تلك الشخصية الموسيقار سيد مكاوى فى أغنية "اصحى يا نايم" التى كتبها فؤاد حداد، وهى شكلت حالة خاصة فى وجدان المصريين، كذلك أداؤه الغنائى ونطقه الشهير فى كلمة "رمضان كريم" يعقبها طرق الطبلة كما قدم الموسيقار محمد فوزى أغنية "المسحراتى" من كلمات بيرم التونسى وكان فوزى أول من قدم المسحراتى عبر الإذاعة عام 1955.