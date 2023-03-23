واتساب يقدم نسخة جديدة لتطبيق سطح المكتب بمميزات اتصال أفضل

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى أن النسخة الجديدة من التطبيق تتمتع بمزايا أفضل لاسيما عند إجراء اتصال.

ويدعم الإصدار الجديد أيضا المزامنة متعددة الأجهزة حتى تتمكن من استخدام واتساب حتى إذا كان هاتفك مغلقا، كما يتيح إجراء مكالمات جماعية مشفرة من طرف إلى طرف.

يدعم WhatsApp for Windows المحدث مكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 8 أشخاص والمكالمات الصوتية مع ما يصل إلى 32 شخصا، يسمح تطبيق الهاتف المحمول أيضًا بإجراء مكالمات جماعية بحدود مماثلة.

وقالت منصة واتساب إنها ستزيد من عدد الأشخاص المسموح بهم فى مكالمة جماعية من الآن فصاعدا، ما يجعل الأمر أسهل إذا كنت يريد المستخدم إجراء مكالمة جماعية على سطح المكتب الخاص.