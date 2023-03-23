بعد طرحه فى الأسواق.. مواصفات وسعر هاتف «Realme 10T»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Realme 10T" بشاشة من نوع "IPS LCD"، وبقياس 6.6 بوصة، وجودة عرض FHD +. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بجانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4/8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128/256 جيجا بايت قابلة للزيادة. ويزود الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، مع تقنية شحن سريع بقدرة 18 وات. ويأتى هاتف ريلمى الجديد بألوان عدة وهى الأسود والأزرق، وبسعر 203 دولارا أمريكيا أى حوالى 6000 جنيه مصرى.

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