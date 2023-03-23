بدلا من الأطعمة والمشروبات الغازية.. عروسان يقدمان المياه فقط للمعازيم

جدة - نرمين السيد - وأُثار شاب وشابة فى بريطانيا حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تقديم الماء للحاضرين. وقرر عروسان بريطانيان تقديم الماء فقط للحضور فى حفل الزفاف دون طعام أو مشروبات غازية. وكشف العروس أنهما يتحملان وحدهما تكاليف حفل الزفاف البالغ عدد حضوره حوالى 150 شخصا، وفقا لما جاء فى صحيفة "الديلى ميل". وقالت العروس إنها أخذت مع عريسها قرار تقديم المياه للضيوف فقط، لحضور عدد كبير من الأطفال الحفل، وأيضا لأجل توفير النفقات المالية، معلقة: "أنا وخطيبى لا نشرب أى مشروبات غازية أو منبهات"، وبدأ الحضور ينتقدوا سلوكهما، ووصفوهما بـ "البخل".

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