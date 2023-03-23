موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

جدة - نرمين السيد - موعد أذان المغرب اليوم وكانت دار الإفتاء قد أكدت أن ألفاظ التهنئة المتبادلة بين المهنئين بقدوم مواسم العبادات كقولهم: "تقبَّل الله"، أو "كل عام أنتم بخير"، أو "رمضان كريم"، أمر مستحب.

وأضافت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "إذا اجتمعت التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة، مع الدعاء بعموم الخير واستمراره، والبركة فى الأحوال والأوقات، كان ذلك أشد استحبابًا وأكثر أجرًا وأدعى لربط أواصر المودة بين المسلمين".

موعد أذان المغرب اليوم

ويحين موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة اليوم الخميس، فى تمام الساعة الـ 6 و8 دقائق مساء.