مواصفات جهاز الحاسب Legion Y7000P المخصص للألعاب من «لينوفو»

جدة - نرمين السيد - ويأتى جهاز Legion Y7000P بشاشة IPS بحجم 16 إنش، ودقة عرض 2560 فى 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة أبعاد 16:10، وتأتى بمعدل تحديث 165Hz مع درجة سطوع 350 nit مع دعم تغطية لونية بنسبة 100% من sRGB، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.

وتدعم الشاشة استجابة سريعة عند 3 مللى ثانية، أيضًا تأتى الجهاز بتقنية G-Sync التى تدعم عرض إنسيابى وسلس للإطارات ومنع التمزق بتجربة ألعاب سلسلة، كما تدعم الشاشة تقنية Vision HDR، لتعزيز جودة عرض الصورة، وتقنية X-Rite لإدارة الألوان، مع تعتيم DC، كما تدعم الشاشة معايير Rheinland لمقاومة الإضاءة الزرقاء.

وينطلق الجهاز بثلاثة نماذج مختلفة فى وحدة المعالجة، ويضم اعلى نموذج معالج Core i7-13700H وكارت شاشة RTX 4060.