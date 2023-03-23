موعد أذان الفجر اليوم

جدة - نرمين السيد - موعد اذان الفجر اليوم
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أمس الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن أمس الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان، وأن اليوم الخميس الموافق 23 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك.
ونصحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "لتكن أول العبادات الرمضانية للمسلم شكر الله عز وجل على بلوغه رمضان".
وأضافت أنه على المسلم استغلال رمضان وشغله بالطاعات، لأنه أيام معدودات، متابعة: "مجرد عقد المسلم نيته أول الشهر على فعل الطاعات يُثاب عليه".
موعد اذان الفجر اليوم
وحسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة فإن صلاة الفجر يُؤذن لها فى تمام الساعة الـ 4:29 صباحا
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