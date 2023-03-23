جدة - نرمين السيد - وتأتى السماعة الجديدة بترميز LHDC 5.0 ودعم معايير Hi-Res، وملف تعريفى مخصص للصوتيات لمعايرة الصوتيات وفقًا لسمع المستخدم، وذلك عن طريق إجراء اختبار سريع عبر تطبيق Nothing X المصاحب للسماعة على الهواتف الذكية. ويدعم التطبيق ضبط إعدادات Equalizer فى السماعة وفقًا للتجربة المفضلة للمستخدم، وتدعم Nothing Ear (2) ميزة إلغاء الضوضاء النشطة بإعدادات تكيفية وفقًا لملف تعريفى لأذن المستخدم والمحيط الخاص به. وحدثت Nothing محرك 11.6 ملليمتر، بغشاء جديد مصمم من الجرافين والبولى يوريثين، كما تم تحسين آلية التقاط الأصوات فى السماعة لتدعم المستخدم بتجربة أفضل فى عزل الأصوات المحيطة مثل عزل صوت المستخدم فى البيئات الصاخبة ومقاومة الرياح، كما تدعم السماعة الاقتران السريع، وأيضًا الاقتران المزدوج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعدة تحسينات.. Nothing تكشف عن سماعتها اللاسلكية الجديدة Ear (2) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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