من قاله أُعطى ألف ألف حسنة.. دعاء اليوم الأول من شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - دعاء اليوم الأول من رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه و آله:

(اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِى فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ، وَ هَبْ لِى جُرْمِى فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ، وَ اعْفُ عَنِّى يَا عَافِياً عَنِ الْمُجْرِمِينَ).

ثواب دعاء اليوم الأول من رمضان

من دعا به أُعطى ألف ألف حسنة، ورُفع له ألف ألف درجة، ومُحى عنه ألف ألف سيئة.