من قاله أُعطى ألف ألف حسنة.. دعاء اليوم الأول من شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - دعاء اليوم الأول من رمضان
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه و آله:
(اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِى فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ، وَ هَبْ لِى جُرْمِى فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ، وَ اعْفُ عَنِّى يَا عَافِياً عَنِ الْمُجْرِمِينَ).
ثواب دعاء اليوم الأول من رمضان
من دعا به أُعطى ألف ألف حسنة، ورُفع له ألف ألف درجة، ومُحى عنه ألف ألف سيئة.
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