توعية الطفل.. أهمية تكوين أطفالك للصداقات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أهمية تكوين أطفالك للصداقات بالتزامن مع مبادرة توعية الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: وتساعد الصداقة الأطفال على نمو اجتماعى سليم، وتقلل الشعور بالوحدة، وتشجيعهم على اتخاذ القرارات بنفسهم، وتطوير المهارات الشخصية والاجتماعية.

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